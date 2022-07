Entra nella corsia del carpooling e viene travolto da un Ford Explorer a tutta velocità

A Milano si è iniziato a parlare di carpooling, modalità di viaggio con più persone a bordo che potrebbe ricevere presto dei vantaggi in Area B (l'Area B di Milano apre al carpooling). Negli USA è un qualcosa di consolidato, tanto che le autostrade hanno corsie dedicate, qualcuno però fa spesso il furbo e genera disastri.

Queste corsie speciali lungo le autostrade ad alta percorrenza degli Stati Uniti si chiamano High-occupancy Vehicle Lane (HOV) e per utilizzarle è necessario che oltre al conducente ci sia almeno un altro passeggero in auto. Sono aperte a vetture in carpooling, van e bus turistici e sovente sono separate in maniera netta dalle restanti corsie, come lungo l'autostrada in Texas protagonista del video di oggi.

Una vettura in coda dotata di dashcam ha registrato le immagini di una Nissan Altima intenta a occupare all'improvviso la corsia HOV, probabilmente stanca di rimanere imbottigliata nel traffico. Peccato che il conducente della vettura giapponese non abbia visto sopravvenire un Ford Explorer a tutta velocità, che non ha potuto fare altro che prendere in pieno la berlina.

Neppure una vettura di ultimissima generazione, dotata di tutti gli ADAS possibili, sarebbe stata in grado di evitare il disastro a quella velocità, con la Nissan che si è immessa all'improvviso nella corsia. Purtroppo non sappiamo se vi siano stati feriti nello scontro, speriamo ovviamente di no. Se solo la gente usasse un po' più spesso gli specchietti retrovisori eventi simili potrebbero essere evitati... A proposito di incidenti, a questa Mercury Comet del 1964 si sono rotti i freni...