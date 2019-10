Entra in autostrada contromano, poi fa inversione a U come se nulla fosse

Succede in Italia, un giovane ha messo la vita degli altri automobilisti e la sua in pericolo, quando ha imboccato l'autostrada A15 contromano, salvo poi fare una folle inversione ad U non appena si è accorto del senso di marcia degli altri veicoli. Multa da migliaia di euro e addio patente. Un video mostra l'azione sconsiderata dell'automobilista.

Il responsabile della bravata è un ragazzo di 20 anni, originario e residente nella provincia di Lucca: nato a Pietrasanta e accasato a Stazzema. Non sappiamo se si tratti di un'azione follemente premeditata, o se semplicemente il ventenne abbia fatto quello che ha fatto per pura distrazione.

Sta di fatto che è stato rintracciato dalla Polizia Stradale di Massa Carrara grazie alle stesse telecamere che hanno immortalato il video che trovate in apertura. Per lui la sanzione è stata semplicemente esemplare: multa da 8.000€ e segnalato alla prefettura per fargli revocare la patente. Nel frattempo tre mesi di sospensione alla circolazione del veicolo.

La polizia ha ricostruito la folle avventura del lucano così: il ragazzo, alla guida della sua Volkswagen, avrebbe imboccato l'autostrada per viaggiare in direzione Parma, ma giunto al casello di Aulla, avrebbe impegnato la carreggiata riservata ai veicoli in immissione nell'opposto senso di marcia. A quel punto, quello che la logica imporrebbe di fare è interrompere la marcia fermandosi nella corsia d'emergenza, e chiedere soccorso. Al contrario, il giovane è andato avanti, salvo poi fare una pericolosa inversione ad U.

Non è nemmeno l'azione più sconsiderata di questo tipo, a giugno un altro automobilista pensando di aver dimenticato il portafoglio in Autogrill, aveva deciso di fare inversione per poi guidare per oltre 6Km contromano.

Se davanti alla follia non si può far nulla, sistemi come il wrong way di Bosch avvisano gli automobilisti distratti quando prendono una strada contromano per errore.