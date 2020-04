Gigantesco Ford F-150 conquista l'Artico con pneumatici da 44 pollici

Nessuno è abile nel fuoristrada quanto i ragazzi islandesi di Arctic Trucks, rinomati ovunque per la loro eccezionale capacità di costruire enormi e capacissimi veicoli, che quasi sempre poggiano su pneumatici dalle dimensioni mostruose e fanno a spallate con passaruota larghissimi.

L'ultima creatura della compagnia porta in campo tutte queste doti. Stiamo infatti parlando di un pick-up Ford F-150, che si muove su pneumatici invernali da 44 pollici e che scala ghiacciai come bevesse un bicchier d'acqua.

Il veicolo è stato modificato patendo da un Ford Serie F con specifiche Lariat, e dispone di una serie di caratteristiche migliorative. Ovviamente non mancano i sedili riscaldati, indispensabili negli ambienti ghiacciati del Circolo Polare Artico, ma le cose interessanti riguardano la carrozzeria e quello che si trova al di sotto di questo F-150 AT44.

Partendo dall'aspetto troviamo look frontale molto più aggressivo del Ford F-150 standard. I passaruota squadrati partono sfiorando i fari anteriori e curvando verso una serie di LED aggiuntivi appena più in basso, utili a illuminare le fredde notti polari. L'Islanda, contrariamente a quello che si possa pensare, è piuttosto vasta, e circa l'80% della sua superficie è disabitata. Non ci sorprende quindi la scelta d'illuminazione per queste lande.

Altra feature da fuoristrada è rappresentata dai flaps per il fango montati appena dietro ogni pneumatico Nokian Hakkapeliita. Sono questi ultimi però a rendere il veicolo ridicolmente gargantuesco, e probabilmente a favorire questa sensazione sarebbe risultato utile rimuovere persino lo scalino per l'accesso all'abitacolo, andando a favorire un approccio più avventuriero fatto di corsetta e salto per guadagnarsi la guida, o magari "scalata" se si vuole definirla in questo modo.

Purtroppo però non ci è chiaro che motore sia stato inserito sotto al cofano del mezzo, anche se TFL Truck scommette su un motore V6 da 3,0 litri Power Stroke diesel. Neanche il prezzo è stato annunciato, ma sospettiamo fortemente che tra costo delle modifiche e spese per il trasporto si dovrebbe arrivare a cifre altissime.

Non molti giorni fa è stata tra l'altro messa a dura prova la capacità del cassone di un Ford F-350, che è riuscito a trasportare un carico tremendo. Nel frattempo Ford è alle prese con uno strano grattacapo, in quanto la stessa casa americana non riesce a riconoscere una sua storica creazione: parliamo di una Mustang del '66 del quale si è perso ogni riferimento a un modello specifico.