L'enorme Ford Explorer ibrido lanciato a velocità massima: fin dove si spinge?

I ragazzi di AutoTopNL sono soliti proporci degli interessanti test sulla velocità massima di alcuni veicoli grazie all'Autobahn tedesca, la quale non prevede limiti di velocità. Dal nostro canto, come al solito, sconsigliamo di attuare delle prove simili poiché il traffico può spesso portare a finali sgradevoli.

Venendo al nocciolo dell'argomento, il veicolo protagonista di quest'ultima prova è il colossale Ford Explorer Plug-in Hybrid che alcuni mesi fa abbiamo avuto modo di provare restando a tratti anche sorpresi da alcune sue caratteristiche.

Lo scopo del modello dell'Ovale Blu chiaramente non è quello di partecipare a gare in pista, a drag race o a qualunque altra prova prestazionale, però è comunque interessante vedere il mezzo messo sotto torchio. Giusto per creare un contesto, vi diciamo che l'esemplare in alto monta un poderoso motore V6 EcoBoost da 3,0 litri abbinato a un motore elettrico e ad una batteria da 13,6 kWh: la sinergia gli consente di erogare un totale di ben 463 cavalli di potenza e 825 Nm di coppia inviati a tutte e quattro le ruote grazie ad un apposito sistema all-wheel drive.

Merito della presenza del pacco batterie, seppur modesto per capacità, il fatto che Explorer possa anche viaggiare evitando di emettere gas di scarico, ma il peso complessivo della macchina ne inficia l'autonomia per singola carica: appena 46 chilometri di range dichiarati.

La combinazione dei due diversi motori permette però delle prestazioni davvero niente male, e il video in alto lo testimonia. Dopo un avvio sprint il conducente del grande SUV tiene giù il pedale destro e continua incrementare il passo fino a portarsi sui 225 km/h, ma il tentativo è stato abortito causa traffico. Il secondo test invece è andato liscio come l'olio, per cui abbiamo assistito a un mezzo di oltre 2 tonnellate mentre era intento a sfiorare i 240 km/h: niente male davvero.

