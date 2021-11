L'enorme Audi Q8 e-tron è confermato: arriverà entro il 2026

Audi ha appena confermato che il suo Q8 e-tron si farà. Sarà il successore dell'attuale SUV e-tron costruito sul suolo europeo (l'autonomia di e-tron è aumentata con un recente update), ne riprenderà molti elementi strutturali e ne potenzierà tanti altri con la solita ambizione che contraddistingue la casa di Ingolstadt.

L'annuncio è stato fatto giusto qualche ora fa dal CEO di Audi AG, Markus Duesmann, che un paio di settimane fa ha fatto un sopralluogo presso la municipalità di Bruxelles in occasione del traguardo degli otto milioni di esemplari costruiti localmente.

Adesso il sito belga RTL fa sapere che l'Audi Q8 e-tron entrerà in produzione proprio all'interno dell'impianto Audi fuori Bruxelles dal 2026, per cui la presentazione ufficiale dobbiamo aspettarcela entro la fine del 2025:"Il futuro sarà elettrico. La nostra fabbrica a Forest è ad impatto zero del carbonio. Quando sviluppiamo un nuovo veicolo lo facciamo anche tenendo a mente le emissioni zero. Basandoci su questa esperienza, la prossima vettura prodotta qui sarà il Audi Q8 e-tron, la succeditrice elettrica della attuale e-tron. Questa scelta si fonda sul successo attuale." Così Duesmann ha commentato nel merito della questione.



Al momento non abbiamo alcun dettaglio sul progetto, anche perché non è esattamente in dirittura d'arrivo. Il Q8 e-tron potrebbe basarsi sulla nota piattaforma PPE, ma non è detto che nei prossimi anni le cose non possano cambiare.



A proposito dell'architettura PPE, anche l'Audi e-tron GT la sfrutta per essere all'avanguardia della tecnica: ecco un testa a testa con la Lamborghini Urus.