Un enorme albero cade su due Tesla Model X: passeggeri salvati dall'Autopilot

Incredibile quanto accaduto nel Dorset, nel sudest dell'Inghilterra. La Tempesta Dennis si è scatenata nel modo più totale, martellando con vento e pioggia aree intere del Regno Unito.

Questo ha portato alla caduta di un gigantesco albero su una strada, percorsa in quel preciso istante da due Tesla Model X dirette in direzioni opposte tra loro. Entrambi i conducenti delle EV hanno ringraziato le loro auto e l'Autopilot integrato per aver frenato ben prima di quanto loro sarebbero stati capaci di fare.

Laurence Sanderson era al volante della sua Model X, e con lui c'era sua moglie e i suoi tre figli quando l'enorme quercia è finita di traverso sull'asfalto. L'uomo ha riferito al Mirror di aver visto cadere il tronco, ma l'Autopilot ha anticipato la frenata al posto suo:"Eravamo in viaggio e con la coda dell'occhio ho visto l'albero cadere. La macchina era in Autopilot e la frenata d'emergenza si è attivata subito. Un secondo di più e ci saremmo schiantati, perché non sarei stato in grado di reagire in tempo. L'auto ci ha senza alcun dubbio salvato la vita. Saremmo stati uccisi senza di essa."

La moglie ne è uscita con qualche lieve ferita, ma tutto sommato la famiglia se l'è cavata benissimo, nonostante le immagini dell'incidente siano davvero impressionati, come potete notare voi stessi dalla galleria in calce.

Fatto assolutamente particolare è che proprio in quell'esatto momento un'altra Model X percorreva la stessa strada nel verso opposto, e anch'essa è stata danneggiata dall'albero. Alla guida c'era Josh Whitelock con la fidanzata e la madre. Anche in questo caso tutti e tre sono usciti illesi dallo schianto. Queste le parole di Whitelock:"Tornavo a casa in Autopilot quando ho notato un bagliore emesso dalla linea elettrica, il quale ha incendiato l'albero che è caduto. Ci siamo fermati immediatamente. C'è stato un forte rumore e poi il suono di metallo contro metallo. Quando mi sono girato mi aspettavo di trovare la mia ragazza e mia madre impalate dai rami, ma incredibilmente non è stato questo il caso. Tralasciando il colpo di frusta stanno entrambe bene. Il fatto che siamo sopravvissuti tutti è stato un miracolo. Le ho aiutate a uscire dalla macchina e in seguito ho controllato le condizioni dell'automobilista dall'altro lato dell'albero. Quando ho notato le portiere Falcon non potevo crederci."

Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, ma non è la prima volta che l'Autopilot salva delle vite. Pochi giorni fa è successo al proprietario di un'altra Model X, che stava per precipitare giù da una scarpata. Il sistema di guida autonoma non serve soltanto a salvaguardare le vite dei passeggeri, ma anche quelle degli altri utenti della strada, come testimonia un video di alcuni mesi fa.