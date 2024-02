Enigma GT è il nuovo concept di supercar a idrogeno di Pininfarina

Pininfarina Enigma GT, presentata al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2024, rappresenta una dichiarazione audace e visionaria della missione dell'azienda nel combinare bellezza e tecnologia, come ci ha già abituati con il bellissimo e recente prototipo Pininfarina Pura.

Enigma GT è stato concepito come una contemporanea 2+2, con disposizione del motore centrale-posteriore. Le dimensioni compatte di 4580 mm di lunghezza, 1950 mm di larghezza e 1230 mm di altezza, e con un passo lungo di 2880 mm, favoriscono un'ottima abitabilità interna senza compromettere le caratteristiche di una classica GT (date un'occhiata anche alla stupenda Pininfarina Barchetta, l'elettrica più costosa al mondo).

Dal punto di vista della propulsione, Pininfarina ha adottato un approccio tecnologicamente neutrale, combinando un motore a combustione interna alimentato a idrogeno per le ruote posteriori con un motore elettrico sull'asse anteriore, proponendo così un sistema di trazione integrale: questo mix offre un equilibrio tra contenimento del peso, divertimento di guida e sostenibilità.

Il design esterno dell'Enigma GT è caratterizzato da una silhouette dinamica e da una vasta area vetrata che garantisce una visibilità panoramica senza soluzione di continuità. Gli elementi aerodinamici attivi, come gli otturatori a griglia attivi e i deflettori delle ruote anteriori, contribuiscono a ottimizzare l'efficienza aerodinamica, consentendo alla vettura di mantenere un'adeguata deportanza con un coefficiente di resistenza aerodinamica eccezionalmente basso.

All'interno, l'Enigma GT offre un ambiente piacevole, sportivo e tecnologicamente avanzato. Il cruscotto, ispirato ai dettami di design dell'aviazione, integra flussi d'aria laminare per la ventilazione, mentre un tettuccio sollevabile in stile concept car del passato accoglie i passeggeri in un ambiente dal puro stile Gran Turismo. Il design degli interni fonde l'anima emotiva con gli elementi tecnici, creando un ambiente accogliente e coinvolgente.

La tecnologia offerta dall'ENIGMA GT è evidente anche nell'esperienza di guida, con un sistema di assistenza alla guida in realtà aumentata che sovrappone informazioni rilevanti direttamente nel campo visivo del conducente, migliorando così la sicurezza e l'esperienza di guida complessiva.

In termini di specifiche tecniche, l'Enigma GT è alimentata da un motore V6 turbo da 2,5 litri accoppiato a motori elettrici sull'asse anteriore e posteriore. La batteria agli ioni di litio da 10 kWh offre un'autonomia mista di circa 550 km, mentre il serbatoio dell'idrogeno fornisce un'autonomia supplementare. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.