ENGWE presenta le nuove e-bike cittadine P275 Pro e P275 ST

Anche se siamo in pieno inverno, molti di voi stanno già pensando alla primavera e alla bella stagione, a tal proposito potrebbe interessarvi sapere che ENGWE ha appena presentato due nuove bici elettriche per le scorribande cittadine: parliamo delle nuove P275 Pro e P275 ST.

P275 Pro è una e-bike pensata soprattutto per un pubblico maschile e monta un motore centrale Bafang 250 W/65 Nm con sensore di coppia. Anche il display di controllo è Bafang, nello specifico il TFT DP C244. Le sue ruote sono da 27,5 pollici, il telaio può sopportare fino a 120 kg di peso, mentre la bici nella sua interezza pesa 27,6 kg.

Come legge impone, la velocità massima è di 25 km/h, inoltre bisogna segnalare la presenza di una cinghia e non di una catena tradizionale, per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro articolo Bici a catena o a cinghia: vantaggi e svantaggi del Belt Drive. Sul fronte del cambio abbiamo un dispositivo Bafang automatico che opera su tre livelli. Chiudiamo infine con l’autonomia: 150 km. La bici è disponibile in nero oppure in nero e arancio.

La P275 ST è invece una bici dall’accesso facilitato (il telaio non ha il tubo superiore), monta un motore centrale Ananda da 250 W/70 Nm con sensore di coppia. Il display di controllo è un Ananda TFT D18 mentre il cambio è uno SHIMANO a 9 velocità. Anche in questo caso le ruote sono da 27,5 pollici, mentre il peso raggiunge i 28,2 kg. Entrambi i modelli vantano freni a disco idraulici firmati Tektro.

Attendiamo di sapere da ENGWE disponibilità italiana e prezzi delle nuove P275 Pro e P275 ST.