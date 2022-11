Le energie rinnovabili costeranno 10 volte meno del gas: lo studio che fa ben sperare

La crisi in Ucraina scoppiata all'inizio di questo 2022 ha messo sotto i riflettori diverse questioni: fra queste l'Europa si è scoperta troppo dipendente dalla Russia, energicamente parlando, motivo per cui la strada maestra è investire copiosamente in energie rinnovabili - che prossimamente saranno molto più economiche del gas.

A dirlo è la società energetica Rystad Energy situata a Oslo, il cui ultimo studio afferma come produrre energia da impianti fotovoltaici sarà in Europa 10 volte meno dispendioso degli impianti a gas. Il gas è attualmente diventato costosissimo nel vecchio continente, proprio a causa dei pessimi rapporti con la Russia. Rystad Energy ha calcolato (prendendo ad esempio il Title Transfer Facility, il TTF, a gas) che il prezzo dell'energia proveniente dal gas è passato da una media di 46 euro per MWh del 2021 a 134 euro per MWh nel 2022, un disastroso aumento del 187%.

Fortunatamente già nel 2023 dovremmo godere di nuovi 50 GW provenienti dal fotovoltaico e dall'eolico, mentre la francese EDF ha intenzione di contribuire con 30 GW grazie alle sue centrali nucleari. Secondo Rystad Energy, il prezzo dell'energia presso il TTF dovrebbe stabilizzarsi a 31 euro per MWh nel 2030, il che pone il prezzo livellato dell'elettricità (LCOE) delle attuali centrali vicino a 150 euro per MWh. Si tratta di un costo tre volte superiore rispetto agli impianti fotovoltaici, le centrali a gas per essere competitive dovranno dunque proporre un prezzo attorno ai 17 euro per MWh, il carbone attorno ai 10 euro per tonnellata, un panorama impensabile allo stato attuale.

L'Europa però potrà contare su capacità rinnovabili senza precedenti: lo studio di Rystad Energy dice che dal 2028 gli impianti rinnovabili costruiti con i soldi che avremmo speso per acquistare il gas forniranno 333 GW di energia, abbastanza per generare 663 TWh di elettricità. Sempre nel 2028 dunque le centrali fotovoltaiche saranno capaci di sostituire quelle a gas. Inoltre dal 2050 le fonti rinnovabili forniranno più 2.000 TWh di energia: 2.385 GW arriveranno dal sole e dal vento, 520 GW da batterie di accumulo installate. Speriamo che i calcoli siano esatti... (anche l'Ucraina si era impegnata nella costruzione di impianti fotovoltaici ma con la guerra potrebbero essere saltati 10 anni di sforzi verso le energie rinnovabili)