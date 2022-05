Energica presenta la tourer Experia, la moto elettrica adatta alle lunghe percorrenze

Nel 2021 Energica ha portato la versioni RS di tutti i suoi modelli, che quest’anno verranno affiancati dalla quarta moto della gamma, una nuova tourer sportiva chiamata Experia Green Tourer, che combina batterie ad alta capacità e velocità di ricarica elevata, così da permettere viaggi più lunghi con soste contenute.

Tra le particolarità di questo modello c’è appunto l’autonomia, che Energica ritiene la più elevata tra tutte le moto elettriche presenti attualmente sul mercato. La Experia è dotata infatti di una batteria da 22.5 kWh (di cui 19.5 kWh utilizzabili) che permetterebbe una percorrenza fino a 420 km in città e fino a 209 km in un contesto autostradale. E quando l’energia è al minimo, si può ricaricare con la tecnologia DC Fast Charging, oltre alle ricariche di Livello 1 e Livello 2 (per conoscere tutti i termini della mobilità elettrica potete consultare il nostro glossario delle auto EV).

A tal riguardo la casa ha affermato che Experia è “La moto più agile e maneggevole che Energica abbia mai realizzato, che consente ai motociclisti di attingere alla loro voglia di viaggiare offrendo la più lunga autonomia di qualsiasi motocicletta elettrica sul mercato”.

Come detto in apertura è un modello totalmente nuovo, e come tale è costruito da zero, a partire dal telaio che adotta delle geometrie dedicate, così come le carene, completamente ridisegnate nonostante rimangano chiari rimandi agli altri modelli della gamma, specialmente all’anteriore, con un frontale aggressivo e minaccioso.

Nonostante si tratti di una moto che punta al comfort e alla percorrenza, i tecnici hanno cercato di ridurre la massa complessiva dove possibile, specialmente sul motore, che offre una potenza di picco di 75 kW (60 kW quella nominale) con un peso di soli 10 kg. In ogni caso la Energica Experia non è certo un fuscello, con l’ago della bilancia che segna 260 kg.

Parlando di dotazione, la Experia Green Tourer avrà due porte USB sul cruscotto per collegare strumentazione aggiuntiva, e un altro paio di porte nascoste in un compartimento resistente all’acqua e con tanto di serratura. Inoltre la versione di lancio “Launch Edition” offre anche delle borse rigide che offrono così 112 litri di spazio di carico aggiuntivo, oltre ad alcuni dettagli estetici che riguardano il manubrio, la viteria e la presenza di inserti rossi sui cerchioni.

La Energica Experia Green Tourer si potrà ordinare a partire da domani, 1 giugno, ma il prezzo non è stato ancora comunicato. Le consegne invece partiranno nei mesi successivi.