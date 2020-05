L'energia del SUV elettrico DS 3 Crossback E-Tense si gestisce come in Formula E

Già da qualche anno ormai gli appassionati delle monoposto da corsa possono contare sul divertente campionato di Formula E, che proprio in queste settimane si sta correndo in forma virtuale causa COVID-19. Ebbene la tecnologia da Formula E arriva a bordo del nuovo SUV DS 3 Crossback E-Tense.

Il crossover infatti guadagna il sistema di gestione dell'energia utilizzato dal team DS Techeetah in Formula E - squadra fra l'altro campione in carica. Basta attivare sulla leva del cambio la modalità Brake per aumentare l'efficacia della frenata rigenerativa, che a ogni decelerazione va a recuperare preziosa energia da incanalare nella batteria di trazione. Il software creato per il recupero dell'energia arriva dal reparto DS Performance, che lavora proprio alla messa a punto della monoposto di Formula E.

Agendo come freno motore, la funzionalità permette di decelerare quando si alza il pedale dell'acceleratore, allo stesso tempo migliora le prestazioni di frenata quando si utilizza il pedale del freno. Secondo DS, è possibile recuperare in questo modo il 25% dell'energia nell'uso cittadino, inoltre i freni si logorano meno, dunque il nuovo DS 3 Crossback E-Tense dovrebbe richiedere anche meno manutenzione - secondo il produttore parliamo di un 25-30% di costi in meno rispetto alle varianti con motore termico.