Enel X regala monopattini Segway, bici elettriche e Nintendo Switch con il nuovo concorso

Di mobilità elettrica si parla ogni giorno di più, tanti utenti sarebbero anche incuriositi dalle nuove BEV ma hanno paura che le infrastrutture pubbliche siano ancora scarse. EnelX ha così pensato a un simpatico contest per far conoscere meglio la sua rete già esistente.

Si chiama X For Speed e, facendo partecipare gli utenti del web a piccoli giochi interattivi (in cui magari bisogna cliccare compulsivamente per arrivare primi con una monoposto da Formula E), dispensa non pochi premi, sia immediati che a estrazione.

I premi Instant Win riguardano dei buoni di Amazon, se ne può vincere uno da 20 euro ogni giorno, dal 5 giugno al 9 agosto 2020. Poi ci saranno quattro differenti estrazioni a seconda del periodo, con la prima fra l'altro si può vincere un Monopattino Elettrico Ninebot Segway ES1 (che EnelX vende di norma sul suo sito a 335,99 euro), nella seconda c'è una console Nintendo Switch, nella terza un abbonamento a Sky Q + Netflix per un anno e nella quarta una bicicletta elettrica BECOMFORT con batteria da 36V.

Questi sono solo alcuni dei premi a estrazione, per scoprirli tutti vi rimandiamo alla pagina ufficiale del concorso. Inoltre dopo ogni minigioco si può scoprire in dettaglio l'intera rete EnelX già attiva in tutta Europa - che a oggi conta 32.234 punti di ricarica, molti dei quali sono in Italia.