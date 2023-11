Enel X lancia un nuovo piano con tariffe scontate: costa 4 euro al mese

C’è stato un periodo in cui gli utenti elettrici hanno avuto la possibilità di ricaricare gratis o quasi presso le colonnine italiane, ora però tutto è cambiato e le tariffe sono aumentate terribilmente. Abbiamo già visto quanto costa ricaricare alle colonnine a fine 2023, ora però Enel X è pronta a lanciare un nuovo piano.

Per molto tempo abbiamo criticato la formula ad abbonamento dei vari distributori: si acquistava un pacchetto con dei kWh inclusi corrispondendo una quota fissa ogni mese, al di là dei reali chilometri percorsi, ora le cose infatti stanno cambiando. La nuova frontiera sembra essere quella dell’abbonamento a costo ridotto per avere sconti sulle tariffe a consumo, Be Charge ha lanciato i nuovi piani 2023 senza più kWh inclusi e ora anche Enel X presenta qualcosa di simile.

Il nuovo piano in arrivo si chiama Pay Per Use Premium 10 e dà la possibilità di avere uno sconto di 10 centesimi di euro sul prezzo della ricarica a consumo e un servizio di prenotazione illimitato, il tutto a 4 euro al mese per 12 mesi. Capire quanto andremo a spendere è abbastanza semplice: alle colonnine AC fino a 22 kW il prezzo scende da 0,69 euro/kWh a 0,59 euro, presso le DC fino a 120 kW 0,79 euro/kWh anziché 0,89 euro, infine presso le HPC ad alta potenza fino a 350 kW si scende a 0,89 euro/kWh anziché 0,99 euro.

Tale tariffa si può sottoscrivere solo dal 20 novembre 2023 fino al 20 febbraio 2024 e si rinnova automaticamente per un massimo di 12 mesi. Lo sconto di 10 centesimi di euro viene applicato al listino della tariffa base Pay Per Use Basic. In caso di disattivazione dopo il 20 febbraio 2024 non sarà più possibile attivare la tariffa.