Enel X alza i prezzi delle ricariche alle sue colonnine: dal 7 marzo le nuove tariffe

Mentre i prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, anche l'elettricità non se la passa meglio dopo i rincari di inizio 2022 (gas ed elettricità più cari a inizio 2022). Non è forse un caso che Enel X abbia già pronte nuove tariffe a consumo in vigore dal prossimo 7 marzo.

La ricarica AC presso le colonnine Enel X costerà, a partire dal 7 marzo prossimo come anticipato, 0,58 euro al kWh, mentre oggi si spendono 0,40 euro. In DC fino a 100 kW si sale a 0,68 euro/kWh, in DC fino a 150 kW invece si sale a 0,75 euro/kWh, per finire con le ricariche HPC oltre i 150 kW che costeranno 0,79 euro/kWh.

Buone notizie invece per chi è solito acquistare gli abbonamenti Enel X: restano invariati i prezzi dei pacchetti Small e Large. Small, con 70 kWh di energia inclusa, costerà sempre 25 euro al mese, Large con 145 kWh costerà invece 45 euro. Prezzo bloccato anche su Opencharge, la partnership con Enel Energia che permette di ricaricare a tariffa fissa sia in ambito privato che pubblico: abbiamo 50 euro al mese con batteria fino a 20 kWh, 80 euro al mese con batteria tra 21 e 50 kWh e infine 120 euro al mese con batteria fra 51 e 75 kWh.



