Enel X alza i prezzi dei suoi abbonamenti per la ricarica pubblica: che stangata

Per gli utenti elettrici che usano quotidianamente i servizi di Enel X per la ricarica pubblica del loro veicolo abbiamo brutte notizie: l'azienda ha cambiato gli abbonamenti e alzato i prezzi. Scopriamo tutte le novità.

Il vecchio abbonamento Small da 70 kWh è stato ora sostituito con il City da 80 kWh; 10 kWh in più che sicuramente fanno comodo, il prezzo però è raddoppiato, dai 25 euro precedenti siamo ora a 49 euro, un abbonamento entry level che in fase promozionale costerà 39 euro. A prezzo pieno si parla di 0,61 euro/kWh, in promozione 0,49 euro/kWh, mentre con lo Small si spendevano 0,35 euro/kWh.

Cambia anche l'abbonamento Large da 145 kWh e 45 euro: ora si chiama Travel, offre 160 kWh e costa 79 euro, anche se in fase promozionale si potrà sfruttare un prezzo di 69 euro al mese. Siamo a 0,49 euro/kWh a prezzo pieno, 0,43 euro/kWh in promozione (con il vecchio Large si spendevano 0,31 euro/kWh).



Infine Enel X ha aggiunto l'abbonamento Travel Plus: questa è un'assoluta novità e offre 320 kWh al mese e la card Enel X Way in omaggio, che significa 16 euro risparmiati per la richiesta della scheda RFID. Il tutto a 129 euro al mese, anche se in fase iniziale si potrà avere a 99 euro al mese. Con questo abbonamento siamo a 0,31 euro/kWh in fase promozionale, sicuramente la tariffa più conveniente del momento nel mondo Enel X, mentre a prezzo pieno saremo a 0,40 euro/kWh. Il periodo promozionale andrà avanti fino all'1 agosto 2023.

Arriviamo così a parlare di tariffe al consumo, che già nei mesi passati avevano subito dei rincari: i prezzi delle colonnine DC e HPC restano invariati, mentre la ricarica in AC passa a 0,69 euro/kWh, una discreta mazzata per gli utenti elettrici.



Forse è davvero arrivato il momento di aggiornare il nostro vecchio articolo Quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine pubbliche?