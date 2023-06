Enel X alza le penali per l'occupazione della colonnina: i nuovi prezzi

Il 2023 si sta rivelando un anno particolarmente "caldo" per Enel X, pieno di novità e cambiamenti. A marzo l'azienda ha alzato le tariffe per la ricarica elettrica presso le colonnine pubbliche, qui i nuovi prezzi di tariffe e abbonamenti Enel X, oggi annuncia l'aumento del costo per l'occupazione della colonnina a ricarica conclusa.

Le varie penali si differenziano a seconda del servizio: lasciare la vettura collegata alla rete presso una colonnina AC a ricarica conclusa costerà 0,10 euro al minuto, mentre prima era 0,09 euro/min. Presso le colonnine DC dai 0,18 euro/min passiamo a 0,20 euro/min, infine presso le colonnine HPC ad alta potenza avremo addirittura una penale di 0,30 euro al minuto, un bel salto rispetto ai precedenti 0,18 euro/min (dunque pagheremo 3 euro extra ogni 10 minuti).

Ai senti dell'art 4.2 dei Termini e delle Condizioni di utilizzo dell'App, ricordiamo che ogni utente ha comunque a disposizione 60 minuti di tempo da quanto termina la ricarica per spostare la propria vettura dalla colonnina, inoltre sulle prese AC le penali non vengono applicate dalle ore 23:00 alle 7:00, dunque è ancora possibile lasciare la vettura a ricaricare durante la notte presso colonnine AC - anche se poi al mattino vanno spostate.

Secondo Enel X, in questo modo ci sarà un netto miglioramento per quanto riguarda il servizio di ricarica, con gli utenti bisognosi di energia che troveranno più facilmente colonnine libere. Obiettivo dell'azienda è anche "diffondere la cultura del corretto utilizzo delle infrastrutture di ricarica pubblica". Le nuove penali saranno ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 1 luglio 2023.



Tornando a parlare di tariffe, quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine italiane nel 2023?