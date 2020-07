Enel vi regala 150 monopattini elettrici e 30 eBike con Enelpremia WOW

Enel sta dimostrando di avere la micromobilità elettrica davvero a cuore: dopo il concorso Enel X, che mette in palio bici elettriche, monopattini, Nintendo Switch e molto altro, arriva una nuova iniziativa, Enelpremia WOW!.

Si tratta di un programma fedeltà gratuito dedicato a tutti i clienti Enel Energia, "premiati ogni settimana con un regalo". In palio ci sono 30 eBike e 150 monopattini elettrici SmartWay. Per partecipare basta iscriversi al concorso gratuitamente, dal 27 luglio al 10 agosto, con i premi che andranno poi eventualmente richiesti sul sito Enel X.

Ovviamente è necessario essere clienti Enel Energia come anticipato sopra, sul sito Enel dedicato al concorso però trovate anche il link per diventare eventualmente anche nuovi clienti. Nel caso siate già clienti, basta andare sul sito enel.it e accedere all'Area Clienti, per poi selezionare il programma Enelpremia WOW!.

Accettando il regolamento si partecipa poi con un click. Si può fare tutto anche da smartphone, basta scaricare gratuitamente l'app di Enel Energia dall'Apple Store o dal Play Store di Google. Come specifica Enel sul sito dedicato all'iniziativa, è un concorso a premi con estrazione finale che avverrà entro il 18 settembre 2020. Il montepremi stimato complessivo del concorso a premi è pari a Euro 62.679,90 iva esclusa. Buona fortuna.