L'enduro diventa silenzioso: ecco la nuova Rieju E-MR elettrica

Le moto enduro sono sicuramente famose, fra le altre cose, per essere alquanto rumorose, un suono che è anche parte del divertimento, un produttore spagnolo però vuole sovvertire tutto con la sua E-MR elettrica.

Sviluppata dalla Rieju, azienda famosa proprio per le sue moto enduro, la nuova E-MR Electric si propone come una potente moto elettrica da enduro, capace di superare - in termini di potenza - anche i divertenti motori 450cc quattro tempi. Si rivolge soprattutto a chi sta iniziando a percorrere i primi passi nel mondo dell’enduro, la sua natura elettrica infatti non richiede né frizione, né cambio, dunque è perfetta per i beginner. Il suo potente motore centrale, raffreddato ad aria, eroga un output di 60 kW di picco, pari a 80 CV.

Nonostante il suo motore elettrico, la E-MR Electric utilizza una configurazione da enduro classica, con una forcella frontale da 47 mm con escursione fino a 270 mm, al posteriore invece possiamo arrivare a 121 mm. La moto monta una ruota da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore , i freni invece sono firmati Nissin e sono perfetti per l’enduro. Certo l’elettricità porta con sé anche qualche svantaggio, pensiamo ad esempio al peso, siamo infatti a 120 kg contro i 105 kg di un 450cc tradizionale, inoltre l’autonomia non è eccezionale, siamo a 100 km di range massimo, poi dovrete aspettare che la batteria si ricarichi completamente. Quanto dura una ricarica? Circa tre ore… Purtroppo non conosciamo ancora il prezzo di questa moto, Rieju però potrebbe rilasciare nuovi dettagli da un momento all’altro.

Ricordiamo che anche le e-bike possono essere da enduro: Ducati ha lanciato la nuova TK-01RR a fine 2020.