Emoving Days 2022: doppio appuntamento con la mobilità elettrica a due ruote

Lo scorso mese di settembre abbiamo assistito, nella suggestiva cornice di Citylife a Milano, alla prima edizione degli Emoving Days, che quest’anno raddoppiano - letteralmente. A Milano si replica nei giorni del 28 e 29 maggio, a Genova invece c’è già stata una tappa aggiuntiva.

A Genova gli Emoving Days sono arrivati il 7 e l’8 maggio nella splendida cornice del Porto Antico, riscuotendo un ottimo successo. Ma di cosa parliamo esattamente? Emoving Days è un progetto ideato da Sport Press Srl SB e Green Media Lab SB che mira a connettere il grande pubblico con le principali aziende del settore delle due ruote.

Famiglie e privati cittadini sono chiamati a conoscere le principali novità green del mercato e a provare monopattini elettrici, e-bike, scooter e moto a zero emissioni. L’idea, dunque, è di promuovere la mobilità sostenibile e 100% elettrica, portando “in fiera” marchi leader del settore come Bosch, Cake, Go Cycle, Helbiz, Horwin, Lombardo, MV Agusta, NIU, Specialized, Swapfiets (proprio agli Emoving Days 2021 abbiamovisto in anteprima la nuova Swapfiets Power 1), Vent e Zero Motorcycles, solo per ricordarne alcuni.

Tutti marchi che avranno in esposizione le loro novità 2022. L’appuntamento dunque è per il 28-29 maggio 2022 nella medesima location di Citylife a Milano.