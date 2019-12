L'Emotion Start di Mercedes donerà alla vostra auto un ruggito senza eguali

Pochi anni fa Ford si inventò la modalità "buon vicino" per le Mustang, in modo tale da permettere un avvio più quieto del suo V8, evitando un indesiderato risveglio di tutto l'isolato circostante. Mercedes-Benz dal suo canto se ne esce con una strategia diametralmente opposta.

La modifica è pensata esclusivamente per le vetture a marchio AMG, ed è stata denominata "Emotion Start, modalità che tutte le Mercedes-AMG avranno a disposizione come optional, per consentire agli scarichi un suono più forte con la sola pressione di un bottone. Vi basta dare un'occhiata al video in alto per carpirne gli effetti.

Ma come funziona? E' molto semplice in realtà, perché vi basterà azionare una leva prima di premere il pulsante d'accensione start/stop. In tal modo attiverete l'Emotion Start, il quale aprirà tutti i flap degli scarichi e alzerà leggermente i giri per minuto del motore, passando da 1.800 a 2.100 rpm. Il risultato è l'evocazione di un miscuglio composto da rumori ed emozioni, ad elevare ancora di più la qualità costruttiva del motore e della macchina in generale.

A differenza di coloro che abitano accanto ad un proprietario di Mustang, molto probabilmente i vostri vicini vi odieranno se adotterete un comportamento simile, quindi assicuratevi di utilizzarlo quando il sole è alto nel cielo.

A proposito di Mercedes-Benz, la casa automobilistica tedesca ha preannunciato tagli per 1.100 dipendenti diretti, causati principalmente dal passaggio alla produzione di auto elettriche. Ma adesso godetevi questa Mercedes-AMG A45 S mentre raggiunge i 280 km/h senza fatica sull'autobahn.