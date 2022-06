Emilia GT Veloce: l'Alfa Romeo GT restomod col motore della Giulia Quadrifoglio

Lo scorso anno Emilia Auto presentò i bozzetti del suo progetto che prevedeva la nascita di una restomod dell’iconica Alfa Romeo Giulia GT degli anni ’60 e nel corso dei mesi il progetto è andato avanti, tanto che oggi vediamo il design finale della vettura, che si è evoluto di pari passo alla meccanica che si nasconde sotto alla carrozzeria.

A differenza di altre restomod basate su questa vettura (a proposito, date un'occhiata all'Alfa Romeo Giulia GTA-R 290 di Alfaholics), per motivi di continuità Emilia Auto ha scelto di equipaggiare l’auto col propulsore V6 da 2.9 litri dell’attuale Giulia Quadrifoglio, che è stato però ulteriormente sviluppato e ritoccato, e allo stato attuale dello sviluppo eroga 540 CV, contro i 510 CV dell’unità standard.

L’adozione di questo nuovo cuore ha richiesto la modifica del corpo vettura, che adesso risulta più lungo di 40 mm per lasciare lo spazio necessario ai grossi intercooler che raffreddano i bollenti spiriti dei turbocompressori. Per questo il frontale è caratterizzato da ampie aperture che aiutano a mantenere le temperature sotto controllo, non solo del propulsore, ma anche quelle dell’impianto frenante. Ciò nonostante il look rimane molto fedele all’auto originale su cui si basa, per non snaturare le sue linee e la sua storia.

Il look infatti è ancorato alla tradizione del modello, ma non mancano alcuni dettagli che lo svecchiano e suggeriscono che l’auto è ben diversa dall’originale. Un esempio lampante sono i gruppi ottici a LED che all’anteriore mantengono la forma circolare, mentre al posteriore mantengono gli ingombri originali ma diventano meno “pesanti” in termini visivi. Il retrotreno è poi caratterizzato da un diffusore in carbonio da cui fuoriescono due tubi di scarico circolari in posizione centrale.

Un tocco di modernità arriva anche all’interno dell’abitacolo, ma purtroppo non ci sono ancora immagini che lo documentino. L’Emilia GT Veloce disporrà però di uno schermo da 8.8 pollici adibito al sistema dell’infotainment nella console centrale, a cui si aggiungono l’impianto di climatizzazione e la telecamera posteriore per evitare di fare danni nelle manovre di parcheggio.

Emilia Auto ci fa sapere che l’Emilia GT Veloce è quasi sold out, e avrà un prezzo di circa 400.000 euro, con una consegna prevista per la seconda metà del 2023. Inoltre i fortunati clienti potranno scegliere ogni dettaglio della propria vettura, non solo in termini cromatici ma anche di rivestimento, così da cucirsi addosso il proprio esemplare.