Emergono nuovi dettagli sulla nuova BMW M2: solo trazione posteriore e almeno 400 CV

La BMW Serie 2 ha fatto il suo debutto lo scorso luglio con pareri discordanti in merito al suo design, criticato anche dal celebre designer Frank Stephenson. Non tutti gli appassionati saranno contenti, ma molti stanno aspettando la versione più pepata e prestazionale del modello, e in rete sono apparsi interessanti rumors sulla prossima M2.

Al momento, per i più sportivi c’è un ricco catalogo di pezzi M Performance da cui attingere per migliorare l’appeal della BMW Serie 2, ma è la versione M sarà un’altra cosa. Le indiscrezioni apparse in rete non sono mai state confermate dalla casa bavarese, ma si pensa che il motore equipaggiato sarà quello che porta la sigla B58, ossia il 6 cilindri da 3 litri della X3 M e X4 M con una potenza che dovrebbe aggirarsi attorno ai 455 CV per la versione standard, 490 CV per la Competition.

Numeri niente male, ma che non sembrano veritieri, stando a quanto dichiarato da Auto Express, che invece ipotizza una potenza di almeno 400 CV per la M2 standard, che potrebbero diventare circa 430 nella declinazione Competition, avvicinandosi quindi ai numeri del modello attuale.

Inoltre il magazine inglese rafforza l’idea che la prossima M2 sarà solo a trazione posteriore, mettendo a tacere quelle voci che ipotizzavano la presenza della trazione integrale BMW xDrive dotata di una modalità specifica per l’utilizzo della sola trazione su due ruote. Infine ha ipotizzato la data di uscita dell’auto, che a quanto pare non arriverà prima della fine del 2022, mentre per le consegne si parla del 2023, con un prezzo stimato attorno alle 60.000 sterline, circa 71.600 euro al cambio attuale.

Questo è ciò che è emerso dalle dichiarazioni di Auto Express, che però non cita le fonti da cui arrivano questi dettagli più specifici rispetto ai rumors sentiti in passato, quindi dobbiamo prendere il tutto con le pinze evitando voli pindarici a riguardo.