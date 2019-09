Email privata di Elon Musk rivela: per Tesla nuovo record di vendite nel trimestre

Continua ad accelerare il ritmo di vendita per le Tesla, nonostante i problemi registrati di recente dal Model 3. Durante l'ultimo trimestre ad esempio la società di Elon Musk ha consegnato 95.200 veicoli a livello mondiale, ma una mail privata di Elon Musk suggerisce che il record potrebbe essere aggiornato.

In un messaggio di posta elettronica ottenuto da Electrek, l'amministratore delegato di Tesla avrebbe rivelato ai dipendenti che la società entro la fine del trimestre potrebbe raggiungere quota 100.000 veicoli consegnati.

"Ci sono delle possibilità che nel trimestre Tesla consegni 100.000 veicoli" si legge nella mail di Musk, secondo cui "sarebbe una pietra miliare incredibilmente eccitante per la nostra azienda".

Come di consueto, il CEO ha anche sollecitato i dipendenti Tesla a fare tutto il possibile per aiutare l'azienda ad incrementare il più possibile le consegne, ma Musk già in passato aveva esortato i dipendenti a spingere sull'acceleratore nelle catene di produzione.

Qualora Tesla dovesse raggiungere quota 100mila unità consegnate nel trimestre, si tratterebbe di uno straordinario risultato per la storia aziendale, che darebbe uno schiaffo morale anche a coloro che negli ultimi tempi hanno più volte dubitato della capacità di aumentare la produzione per soddisfare la domanda dei clienti. Per Tesla si tratterebbe di un incremento delle consegne del 10% su base annua.



A Luglio, la Tesla Model 3 è stata l'elettrica più venduta al mondo.