Elton John ha posseduto questa meravigliosa Delahaye 175 Cabrio del 1949

Una rarissima Delahaye 175 Cabriolet è appena finita all'asta per una cifra non ancora stabilita dalla casa. L'esemplare è appartenuto per molto tempo al grande Sir Elton John, ma adesso cerca un nuovo e facoltoso proprietario.

La vettura ha stranamente la guida a sinistra, e in origine fu costruita per il Maharaja di Mysore, il quale ha regnato sull'India fino all'abolizione della monarchia nel 1950. Successivamente, all'inizio degli anni '70, è passata in mano ad un imprenditore statunitense, per poi finire nel garage di Elton John attraverso un'asta tenutasi nell'ormai lontano 1980. Il famosissimo cantautore però l'ha tenuta per soli tre anni, e cioè fino alla fine del 1983.

La storia della vettura non finisce qui però, poiché in seguito è stata convertita in una Cabriolet e ha fatto ritorno negli Stati Uniti per introdursi nella collezione del Petersen Automotive Museum, nel 2001. Il museo è situato a Los Angeles, ma ora la casa d'aste Bring A Trailer è stata incaricata di vendere il veicolo con la sua targa di registrazione inglese e con tutti i documenti ufficiali.

Quando è uscita dalla fabbrica, la Delahaye 175 godeva di una verniciatura in argento, ma di recente si è deciso di verniciarla in rosso, e potete notarlo voi stessi attraverso la fantastica galleria di immagini in fondo alla pagina. Per il resto monta fari gialli Marchal, fari antinebbia di fianco alla griglia anch'essi Marchal, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, passaruota posteriori quasi invisibili e una cromatura che attraversa tutta la parte inferiore della carrozzeria fino ad incontrarsi coi fari sulla coda. Infine sono degni di nota anche i cerchi cromati da 18 pollici, avvolti da pneumatici Michelin Comfort Cord S.S.

L'esemplare ha percorso appena 2.700 chilometri complessivi, e si muove grazie a un sei cilindri in linea da 4,45 litri. La potenza è inviata alle ruote posteriori tramite un cambio a quattro rapporti con frizioni elettromagnetiche le quali consentono di passare da una marcia all'altra senza dover schiacciare il pedale della frizione.

