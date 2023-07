Elon Musk vuole usare il Tesla Bot per vendere più auto negli Store

Come ben saprete, Tesla non produce solo automobili: sviluppa anche pannelli solari, batterie di accumulo e... robot. Il robot Optimus di Elon Musk mostrato al Tesla Investor Day 2023 è, a modo suo, già una leggenda, le ultime indiscrezioni inoltre lo vedono nei Tesla Store pronto ad accogliere i clienti.

Tesla starebbe già sperimentando il suo “robot commesso” presso gli store cinesi, ma non nel mondo in cui potreste immaginare - ovvero accogliendo i visitatori per dare informazioni sulle vetture. Questo probabilmente succederà in un futuro più avanzato, per ora - come ha riferito una fonte informata sui fatti ai colleghi di Electrek - gli uomini di Elon Musk starebbero sfruttando il robot Optimus per attirare le folle nei Tesla Store.

In Tesla hanno notato che il robot attira un sacco di curiosi quando viene esposto alle conferenze e agli eventi, dunque il robot umanoide potrebbe per ora aiutare i Tesla Store americani a riempirsi di pubblico. Il produttore californiano ha infatti un problema che Tom Zhu, attuale responsabile del business globale di Tesla dopo aver guidato il mercato cinese, vuole risolvere: i Tesla Store americani non vanno bene come quelli cinesi, la casa ha necessità di migliorare le performance di questi negozi e il robot Optimus potrebbe essere un eccezionale gancio per portare più gente negli showroom.

A leggere dell’ultimo record di Tesla ottenuto nel Q2 2023 sembrerebbe che il produttore stia un attimo sovrastimando il problema, con oltre 466.000 vetture vendute nel secondo trimestre dell’anno; il vero nodo della questione è che Tesla sta vendendo benissimo ovunque ma in Nord America non ha battuto i suoi record precedenti, motivo per cui c’è bisogno di un’ulteriore spinta sul fronte del marketing. Ovviamente Elon Musk e soci hanno intenzione di sfruttare il Tesla Bot in maniera totalmente diversa, una volta che sarà messo davvero a punto, già ora però che non è un prodotto fatto e finito potrebbe comunque avere un ruolo attivo all’interno della compagnia. Con il passare del tempo, grazie all’IA, Tesla vuole permettere al suo robot di portare a termine azioni ripetitive, magari in ambito industriale; successivamente trasformarlo in un prodotto di consumo, che ogni persona vorrebbe avere a casa. Se nel frattempo però aiuta anche a vendere più auto Tesla...