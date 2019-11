Elon Musk vuole che il Tesla Pickup venga usato come veicolo militare

Durante una recente comparsata di Elon Musk all'Air Force Space Pitch Day di San Francisco, il CEO di Tesla ha suggerito che l'imminente pickup dell'azienda (o come lo chiama lui, il Cybertruck) sarebbe un ottimo veicolo militare. Musk sta già lavorando per vendere il veicolo direttamente al Pentagono?

Sta di fatto che Elon Musk già in passato aveva parlato del pickup elettrico rievocando un'immaginario militare. Per la precisione lo aveva definito un "mezzo corazzato del futuro", alludendo ai trasporto truppe blindati usati dall'esercito.

"Stiamo per presentare il Tesla pickup, o come lo chiamiamo noi, il Cybertruck", ha detto Elon Musk. "Voglio dire, sembra un trasporto truppe corazzato del futuro. Non sembra un veicolo normale. Potrebbe piacerti, potresti odiarlo. A me piace. Sembrerà come se fosse uscito da un set cinematografico. Quando lo vedrete in strada direte "Whoa, che cos'è quell'affare".

Anche per questo i ragazzi di Teslarati suggeriscono che si possa trattare di un veicolo dalle dimensioni molto generose, del resto anche i veicoli più "light" per uso militare sono piuttosto larghi. Il fatto che l'abbia suggerito per un utilizzo militare ci suggerisce anche una certa propensione per i terreni più difficili.

Inutile dire che le aspettative sono alle stelle. Un vecchio tweet sosteneva che il Cybertruck sarebbe stato presentato verso la fine di questo mese, non resta dunque che aspettare l'annuncio ufficiale. Nel frattempo potete guardare l'ultimo render non ufficiale del Tesla pickup.