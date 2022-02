Elon Musk vuole Steam sulle Tesla con GPU AMD Navi 23: sono potenti quanto PS5

Ormai tutti sappiamo quanto Elon Musk sia interessato ai videogiochi, ne abbiamo parlato nell'articolo Tesla in competizione con Xbox, PlayStation e Steam. Oggi però arriva un altro interessante annuncio: Tesla vuole portare Steam sulle sue auto.

A dirlo è stato lo stesso Elon Musk su Twitter, scrivendo: "Stiamo lavorando per far sì che i giochi Steam possano funzionare a bordo delle Tesla. Pensiamo ad alcuni titoli selezionati per il momento ma si tratta chiaramente di un obiettivo a lungo termine". Che Tesla sia interessata ai grandi titoli videoludici non è certo una novità. Con il lancio delle Model S e Model X 2021 il CEO della società ha anche annunciato l'arrivo sulle Tesla di giochi AAA come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3.

Già oggi chi ricarica ai Supercharger può ingannare il tempo con giochi indie e vecchie glorie del passato, si può ad esempio giocare Sonic di SEGA sulle Tesla. Ciò che vuole fare Musk però è ancora più ambizioso: aprire la libreria Steam sulle Tesla significherebbe trasformare le auto in una sala giochi ambulante, del resto la potenza non manca. Proprio assieme alle nuove Model S e Model X 2021 è arrivato un computer di bordo aggiornato con una potente GPU AMD Navi 23, capace di arrivare a 10 teraflops di potenza.

Una forza bruta che eguaglia, in termini nominali, quella di una PS5, ovvero una console da gioco a tutti gli effetti, con grafica Next Gen e titoli da urlo. Elon Musk ha anche annunciato che le Tesla avranno più spazio storage proprio per ospitare grandi titoli AAA, insomma dobbiamo aspettarci grandi cose su questo fronte: raramente Musk non mantiene le promesse, soprattutto raggiungibili come questa, non si tratta di conquistare Marte. Per ora.