Elon Musk vuole Pokémon Go, Pac-Man e Mario Kart sulle Tesla

Oramai Elon Musk è nel settore automotive da quasi 17 anni, in tutto questo tempo abbiamo conosciuto molte delle sue sfumature, una più folle dell'altra. La sua ultima idea potrebbe essere portare giochi in realtà aumentata a bordo delle Tesla - e non solo.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, il CEO sudafricano ha però pubblicato un Tweet alquanto strano che dice: "Anyone think they can get a good multiplayer Minecraft working on Teslas? Or maybe create a game that interacts virtually with reality like Pokémon Go while driving safely? Like a complex version of Pac-man or Mario Kart?", che tradotto sarebbe "Qualcuno è in grado di creare un Minecraft multiplayer che funzioni sulle Tesla? Oppure creare giochi che possano interagire con la realtà come Pokémon Go mentre di guida in tutta sicurezza? O una versione complessa di Pac-Man o Mario Kart?".

Sembra dunque che il CEO sia proprio alla ricerca di qualcuno che possa sviluppare queste app per le sue auto, anche se non è detto che la cosa poi avverrà sul serio. Siamo però sicuri che qualcosa potrebbe muoversi in tal senso, del resto esistono già giochi arcade sulle Tesla grazie alla nuova versione software V10, bisogna solo capire come far funzionare tutto in sicurezza...

Qualcuno già qualche tempo fa aveva fatto finta di avere Pokémon Go sulla sua Tesla, Elon Musk però è solito prendere queste stravaganze sul serio...