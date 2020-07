Elon Musk vuole abbassare il prezzo delle sue EV:'Le Tesla non sono abbastanza economiche'

Il CEO di Tesla, Elon Musk, si è più volte fatto riconoscere per l'eccentricità delle proprie affermazioni. Come potrete leggere anche voi, non si è smentito neanche questa volta suggerendo che i modelli che Tesla offre al momento nono sono abbastanza accessibili per i consumatori.

La casa automobilistica californiana sta infatti pensando di ampliare verso il basso la propria gamma tramite il lancio di un modello entry level già confermato nel corso della giornata di ieri. Adesso, parlando con gli analisti e con gli investitori durante un dialogo circa le performance del brand durante il Q2 2020, Elon Musk ha detto che i prezzi delle vetture Tesla sono da sistemare:"E' importante rendere accessibili le macchine. Credo che non avremo successo nella nostra missione se non renderemo le auto accessibili. La cosa che mi irrita di più infatti è che in questo momento le nostre vetture non sono abbastanza accessibili. Dobbiamo correggere questa cosa."

Mentre scriviamo il modello più economico della gamma è rappresentato dalla Model 3 che, escludendo i grossi incentivi in atto, richiede in Italia 49.500 euro e negli Stati Uniti 37.990 dollari. Si tratta probabilmente di un'offerta ragionevole, soprattutto nel mercato statunitense, se prendiamo in considerazione l'autonomia, le performance, la tecnologia e l'infotainment che la macchina offre. Purtroppo però stiamo parlando di una cifra che molti consumatori non possono permettersi se constatiamo il fatto che una hatchback moderna può costare anche molto meno della metà di una Model 3 in Italia.

Contemporaneamente il produttore di EV non tralascia ovviamente altri segmenti del mercato, ed è pertanto al lavoro su due veicoli assolutamente opposti alla direzione appena dichiarata da Musk. In particolare si sta sviluppando la incredibile Tesla Roadster, che adesso ha una nuova finestra di produzione, e il bizzarro ma capacissimo Cybertruck, il quale potrebbe incontrare i propri clienti tra non molto.