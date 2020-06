Elon Musk è volato nel Regno Unito: Gigafactory in vista?

Tesla starebbe attivamente lavorando all'individuazione di un sito idoneo alla costruzione di una Gigafactory britannica. Lo aveva detto la scorsa settimana Property Week, citando fonti del Governo (noi ve ne avevamo parlato qui).

La tesi, seppur non priva di fondamenta, aveva suscitato più di qualche dubbio. Tanto per iniziare, sappiamo che Tesla aveva già pensato in passato ad una Gigafactory nel Regno Unito, ma il piano era stato accantonato dopo la Brexit. Troppe difficoltà, troppe incertezze.

Eppure qualcosa deve essere cambiato, perché quella che sembrava una semplice illazione oggi trova una nuova conferma: il Jet di Elon Musk è atterrato all'aeroporto di Luton, e lì è rimasto per 19 ore.

Secondo il The Time, che non va confuso con la quasi-omonima testata americana, le ragioni della visita di Elon Musk non sono "di piacere". Elon Musk era in Inghilterra per lavoro, e per la precisione è stato nei pressi di Bristol per effettuare il sopralluogo di una delle aree candidate ad ospitare gli stabilimenti Tesla del Regno Unito.

Ricordiamo che in questo momento Tesla sta effettuando i lavori di costruzione della Gigafactory 3 nell'area industriale di Berlino. Evidentemente il mercato europeo diventa sempre più importante per il produttore di auto elettriche, al punto che Tesla è intenzionata a raddoppiare la sua presenza in tempi rapidi.

Ovviamente è tutto da confermare. O meglio, che ci sia una trattativa in corso e un interesse da parte di Tesla sembra ormai chiaro, ma che arrivi il via libera alla costruzione di una nuova Gigafactory europea è un'altra cosa.