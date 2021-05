Elon Musk vola in UK: un nuovo impianto Tesla nel Regno Unito?

Elon Musk, il patron di Tesla, è stato avvistato nel Regno Unito, un viaggio che ha alimentato le voci in merito a una nuova Gigafactory nel Paese.

Dell’impianto si parla già dallo scorso anno, con Tesla che effettivamente aveva avviato delle ricerche e il Governo britannico che aveva confermato lo sviluppo di un sito per la costruzione di nuove auto elettriche - senza però nominare Tesla. Oggi i rumor sono diventati di nuovo insistenti dopo un viaggio di Elon Musk, tornato in UK. Il Telegraph inoltre ha confermato che alcune autorità regionali sono state chiamate a organizzare un’asta lampo per assegnare in 48 ore un terreno da 250 ettari.

Ovviamente né il Governo britannico né Tesla hanno confermato le trattative, ci sembra però davvero strano che tutto sia un’assurda coincidenza. Il Regno Unito del resto è stato uno dei Paesi “papabili” per la costruzione della prima Gigafactory Tesla europea, poi realizzata vicino Berlino. All’epoca Musk e soci avevano scartato il Paese per via delle incertezze legate alla Brexit, ora però il Regno Unito è diventato uno dei mercati chiave per Tesla, dove solo nell’ultimo trimestre ha venduto 7.304 auto, più che in qualsiasi altro Paese d’Europa.

Lo UK potrebbe diventare un mercato ancora più interessante con l’arrivo della Tesla Model Y con guida a destra, forse uno dei motivi per cui Musk vuole ora costruire un impianto direttamente sul posto… Speriamo di saperne di più a breve.