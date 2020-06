Elon Musk in visita lampo in UK: confermato il nuovo impianto Tesla europeo?

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come molto probabilmente Tesla stia cercando un terreno da edificare in Europa per una nuova Gigafactory Tesla. Più esattamente a Bristol, nel Regno Unito, dove Elon Musk potrebbe essersi recato in gran segreto - a conferma dunque dei rumor in circolazione.

Il CEO di Tesla è sparito dai radar per un paio di giorni, ai suoi affezionati milioni di follower si Twitter ha semplicemente detto "Mi prendo una piccola pausa", ma cos'ha fatto esattamente il top manager? In un report pubblicato il 7 giugno, il The Times ha avanzato l'ipotesi che l'aereo privato di Musk sia atterrato presso l'aeroporto di Luton per una visita lampo di 24 ore proprio attorno all'area di Bristol.

Come vi abbiamo detto il 4 giugno scorso, il Department for International Trade (DIT) inglese starebbe trattando per la cessione di 37 ettari di terreno proprio all'azienda californiana - che potrebbe così costruire un nuovo certo di ricerca, sviluppo e assemblaggio nel vecchio continente. Il Regno Unito era stata un'opzione anche prima che poi si optasse per la costruzione della Giga Berlin, poi Musk aveva preferito la Germania per via dei timori legati alla Brexit; timori che potrebbero essersi ora sopiti grazie al lavoro del governo britannico, evidentemente interessato ad avere un impianto Tesla sul proprio territorio.

A oggi di ufficiale abbiamo ancora poco ma le indiscrezioni sono chiare, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.