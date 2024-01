Elon Musk ha vinto ancora: Tesla è la casa automobilista con il più alto valore al mondo

Elon Musk lo aveva detto un anno fa: “Tesla diventerà l'azienda col maggior valore al mondo”. Il traguardo non è ancora stato raggiunto ma nel frattempo l'azienda americana è divenuta la casa automobilistica più preziosa sulla faccia della terra.

Come certificato da TradingPedia, che raccoglie dati in 45 Paesi differenti, Tesla ha raggiunto il valore di ben 60,6 miliardi di euro, con una crescita rispetto al 2022 pari al 44%. Grazie a questo importante balzo in avanti, l'azienda a stelle e strisce ha superato Mercedes, ferma al secondo posto a quota 56,6 miliardi di euro ma in calo del 3 per cento.

Solo terzo posto invece per Toyota, ex prima della classe, che ha perso il 18 per cento, fermandosi a quota 48 miliardi di euro di valore. Medaglia di legno invece per BMW con 38,9 miliardi di euro e un interessante +6% su base annua, mentre a completare la Top 5 troviamo Porsche a quota 35,4 miliardi di euro, in crescita del 9 per cento.

Male Volkswagen, al sesto posto assoluto e in calo di due posizioni per via di un meno 17%, mentre Honda rimane stabile al settimo posto ma registrando un meno 14%. Spazio quindi a Ford, confermatasi all'ottavo posto (-8%), poi Hyundai al nono, in crescita di 3 posizioni e con un +17%, e infine Audi, che si porta dall'undicesimo al decimo posto, con un valore stabile di 13,9 miliardi di dollari, al cambio circa 15,2 miliardi di euro.

Il 2023 si conferma quindi un'annata da record per Tesla, nonostante BYD l'abbia 'superata' nel quarto trimestre in quanto a vendite di auto elettriche, rimanendo comunque indietro nel totale, 1,8 milioni di green per Tesla contro le 1,6 di BYD.

Ma la classifica generale da chi è comandata? Secondo TradingPedia l'azienda con il valore maggiore è Amazon a quota 299,28 miliardi di dollari, in calo del 14,5%, con Apple subito dietro a 297,51, e in decrescita di 16.2 punti percentuali.

Terza posizione per Google a quota 281 miliardi di euro, in crescita del 6,82%, davanti a Microsoft a quota 191,57 miliardi e quindi il gigante della grande distribuzione americana Walmart (113,78 miliardi), davanti a Samsung, ICBC (banca cinese), poi Verizon (più grande provider di telecomunicazioni USA), quindi Tesla al nono posto assoluto e a chiusura della Top 10 TikTok.