Elon Musk vince ancora: 1.9 mln di Tesla Cybertruck in pre-order, sono 190 mln di dollari

Pochi giorni fa è stato mostrato alla Giga Texas il primo modello finito del Tesla Cybertruck, il chiacchieratissimo pick-up elettrico di Elon Musk presentato ben 4 anni fa, nel lontano 2019.

Ormai ci siamo, fra fine 2023 e inizio 2024 la vettura di Tesla dovrebbe fare la sua comparsa sulle strade, e se i numeri dei pre-order verranno confermati, gli Stati Uniti saranno letteralmente invasi dal Cybertruck nei prossimi anni.

Ad oggi l'azienda ha ottenuto un numero record di pre-ordini, leggasi 1.9 milioni a 100 dollari ciascuno, il che significa che Tesla ha già incassato fino ad oggi 190 milioni di dollari... senza neanche vendere un pick-up.

Numeri sensazionali che confermano quanto sia alto l'hype nei confronti dello stesso Cybertruck. Sia chiaro, i 100 dollari possono essere restituiti nel caso in cui si decida di non completare gli ordini, ma anche se alla fine confermassero solo la metà dei pre-ordini stiamo parlando di cifre pazzesche.

Tra l'altro è ipotizzabile un aumento degli ordini una volta che l'auto sarà finalmente in strada, di conseguenza il lancio della nuova Tesla sembrerebbe destinato a stracciare ogni record.

"Non assomiglia a nessun altro veicolo perché non è come nessun altro veicolo", ha spiegato Elon Musk, ed in effetti il Cybertruck appare qualcosa di davvero unico, al punto che l'azienda lo presenta come un “Pick-up con prestazioni da sportiva”.

Ma a proposito di prestazioni tutto appare ancora una grande incognita. Nessuno sa infatti dire quale potenza avrà l'auto, ne tanto meno quali saranno la velocità e l'accelerazione, mentre in merito all'autonomia il Cybertruck monterà quasi sicuramente una batteria con almeno 500 km.

Un altro grande dilemma è rappresentato dal prezzo, visto che nel 2019 si ipotizzava un costo di circa 40mila dollari, ma il mondo è completamente cambiato rispetto a 4 anni fa, di conseguenza non è da escludere che alla fine il Tesla giunga sul mercato ad una cifra più vicina ai 50mila dollari, fino a 100mila per il modello più performante.

Vi è comunque la netta sensazione di essere in procinto di un lancio esplosivo e che alla fine il Tesla Cybertruck possa fare meglio della Tesla Model Y, l'auto al momento più venduta del marchio.