Elon Musk sul video di Top Gear: 'La trasmissione ha sbagliato'

Lo scorso 30 ottobre vi abbiamo mostrato un video realizzato da Top Gear, dunque non il primo youtbuber di passaggio, in cui una Porsche Taycan riusciva a battere sul filo del rasoio una Tesla Model S. DragTimes ha però sollevato qualche dubbio rispetto ai tempi ottenuti dalla Tesla, ora anche Elon Musk è intervenuto sulla vicenda.

Il CEO ha parlato ovviamente su Twitter, incalzato come al solito dai curiosi che vivono sul social network il mondo Tesla, dicendo: “DragTimes ha ragione, Top Gear ha sbagliato”. Questo in primo tweet, ha poi incalzato: “L’analisi di DragTimes è corretta. Inoltre è in arrivo un update software per la Model S che incrementa la potenza massima di 50 CV, con i quali dovrebbe battere la Porsche Taycan Turbo S con largo margine sullo 0-60mph e sul quarto di miglio”, che sarebbero poi i nostri 400 metri.

Per come si sono messe le cose al momento, la cosa migliore sarebbe - per Top Gear ma anche per tutti noi appassionati - che il programma BBC tornasse in pista con le due vetture, per girare un nuovo video da zero (magari sia prima che dopo il nuovo aggiornamento software promesso da Elon Musk, del quale abbiamo parlato in questo articolo).