Elon Musk vede l'inflazione calare: i prezzi delle Tesla potrebbero presto scendere

Nell'ultimo anno, per una serie di cause tutte collegate fra loro (pandemia, crisi dei chip, prezzi delle materie prime alle stelle, guerra in Ucraina) i prezzi delle nuove auto sono irrimediabilmente saliti, soprattutto quelli delle Tesla. Elon Musk ha più volte alzato i listini in tutto il mondo, ora però il trend potrebbe invertirsi.

Tesla non ha passato mesi facili in questo 2022. Il secondo trimestre dell'anno è stato il primo con segno meno dopo oltre due anni (dopo due anni record Tesla smette di crescere), inoltre i prezzi italiani delle elettriche americane sono schizzati verso l'alto (ora la Tesla Model 3 base costa 57.490 euro) ed Elon Musk ha annunciato oltre 3.000 licenziamenti per paura di una grossa recessione in arrivo. Che quest'ultima fosse soltanto una scusa?

Non lo sapremo mai per certo, ora però dal CEO di Tesla arrivano segnali distensivi: il manager vede la luce in fondo al tunnel dell'inflazione sregolata di queste ultime settimane. Musk ha infatti affermato che, stando ai prezzi dei fornitori Tesla, l'inflazione potrebbe finalmente aver preso una direzione discendente rispetto ai picchi degli ultimi tempi. Il CEO aveva anche detto che con i primi segnali di inflazione verso il basso avrebbe abbassato i prezzi Tesla, del resto ha definito i listini attuali "ridicoli". È ancora presto per dire quando i listini Tesla verranno ritoccati verso il basso, di certo leggere queste affermazioni sul Twitter ufficiale di Musk fa ben sperare...