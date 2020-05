Elon Musk su Twitter: 'il prezzo delle azioni Tesla è troppo alto', il titolo perde il 10%

Nuovo tweet di Elon Musk destinato a far discutere. Nella notte italiana infatti l'amministratore delegato di Tesla ha pubblicato un messaggio sul proprio account ufficiale Twitter in cui ha affermato che "il valore delle azioni Tesla è troppo alto", il quale come ampiamente prevedibile ha provocato un nuovo tonfo del titolo in borsa.

Secondo quanto affermato dai giornali americani, il tweet sarebbe costato all'azienda di Musk circa 14 miliardi di Dollari, a conclusione di un periodo in cui l'andamento era stato molto positivo a seguito dell'annuncio dei risultati dell'ultimo trimestre, nel corso del quale ha riportato un utile di 16 milioni di Dollari (0,09 Dollari ad azione).

Dopo il tweet il prezzo delle azioni è precipitato a 701 Dollari, al punto che il Wall Street Journal è stato costretto ad interpellare l'imprenditore sudafricano per chiedergli se stesse scherzando e se il messaggio fosse stato approvato. Musk ha risposto con un netto "no", che ha scosso ulteriormente i mercati.

Ancora una volta quindi un tweet di Elon Musk finisce sulla graticola, nonostante i legali durante la causa legata alle accuse di pedofilia mosse al sub inglese abbiano invitato tutti a non prendere l'account Twitter sul serio. I "cinguettii" sono anche stati oggetto di un'indagine da parte della SEC americana quando Musk parlò di una serie di "finanziamenti garantiti" che potrebbero consentirgli di ritirare Tesla dal mercato azionario.