Elon Musk trolla Toyota: il Cybertruck wrappato per sembrare una Tundra

Sembra che Tesla continui a intrattenere la pratica di provocare in modo scherzoso i concorrenti nel settore dei pick-up camuffando il Cybertruck per assomigliare a un altro modello concorrente. Dopo il Cybertruck wrappato da Ford F-150, questa volta sembra che il veicolo sia stato avvolto per sembrare una Toyota Tundra.

Questi gesti giocosi sembrano essere parte della strategia di marketing di Tesla per generare interesse e attenzione attorno al proprio veicolo e sfidare in modo scherzoso i rivali nel settore dei pick-up.

Il CEO Elon Musk ha frequentemente manifestato la sua frustrazione riguardo al design stagnante dei pick-up, affermando che questo settore non ha subito molti cambiamenti significativi negli ultimi 30 anni. Questo per giustificazione per il design audace e radicale del Tesla Cybertruck.

Adesso, sembra che Tesla stia continuando questa tendenza giocosa e provocatoria. Questi approcci unici e divertenti sembrano fare parte della strategia di Tesla per mantenere alto l'interesse attorno al Cybertruck. Recentemente sono anche saltate fuori le foto dei possibili interni difinitivi di Tesla Cybertruck.

La Toyota Tundra è uno dei pick-up più popolari negli Stati Uniti, con vendite annuali di circa 100.000 unità. A causa della sua offerta con finitura in acciaio inossidabile, gli involucri rappresenteranno l'unico modo per cambiare il colore del Cybertruck. Non è ancora chiaro se Tesla fornirà involucri di fabbrica per il Cybertruck o lascerà che terze parti si occupino di questa opzione nel mercato.