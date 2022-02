Elon Musk sta per tornare alla Giga Berlin: nuovi ritardi per l'impianto tedesco

La questione Tesla Giga Berlin sta diventando una vera e propria odissea. In Cina e in USA Elon Musk non sta riscontrando gli stessi problemi burocratici del vecchio continente, problemi che faranno slittare l'apertura dell'impianto al mese prossimo - come minimo.

Secondo l'emittente di Grünheide RBB24, la produzione effettiva di automobili non inizierà presso la Giga Berlin prima di metà marzo 2022. Bisogna dire che il report non vanta alcuna fonte, è stato però detto chiaramente che le autorità del posto stanno rivedendo i documenti inviati da Tesla (Tesla consegna gli ultimi documenti per la Giga Berlin), con l'azienda californiana che ancora deve chiarire alcuni punti riguardanti la sicurezza.

Sembra infatti che Tesla abbia cambiato diverse volte la quantità di rifiuti chimici che potrebbe fuoriuscire in caso di incidente, inoltre l'azienda californiana deve ancora spiegare con esattezza come ha intenzione di ripulire le acque interne alla fabbrica. Insomma, finché questi due nodi non verranno sciolti senza riserva la produzione dell'impianto non potrà partire. Ancora oggi le autorità della regione di Brandeburgo non sanno con certezza in quale data la Giga Berlin potrà iniziare i lavori, di certo hanno tenuto a ribadire "che si è arrivati alle battute finali del processo di approvazione".

A oggi l'unica autorizzazione ottenuta da Elon Musk è stata quella di costruire 2.000 Model Y, quando invece il pieno regime dovrebbe portare a 500.000 nuovi crossover elettrici ogni anno. Lo stesso Musk ha fatto in ogni caso sapere che farà visita alla Giga Berlin a metà febbraio, probabilmente per controllare di persona come stanno procedendo i lavori.