Elon Musk sta testando la guida autonoma di Tesla: 'Vado da casa al lavoro'

Elon Musk ama promettere cose pressoché impossibili, riuscendo la maggior parte delle volte a mantenerle per il rotto della cuffia. Questa volta torniamo a parlare della guida autonoma di Tesla, che il CEO vuole portare sulle sue auto elettriche entro la fine del 2020. A che punto siamo?

Ad aggiornarci sulla questione è lo stesso Elon Musk, che ne ha parlato in una conference call dedicata soprattutto ai risultati finanziari del secondo trimestre 2020. L'eclettico imprenditore ha provato la versione Alpha del Full Self-Driving in prima persona, affermando: "Ho testato personalmente l'ultima versione Alpha del nostro software per la guida autonoma completa sulla mia auto e devo ammettere che è fantastico, più avanzato di quanto la gente possa immaginare. Sono quasi arrivato al punto di andare da casa al lavoro senza mai intervenire, nonostante alcuni lavori in corso e le situazioni più disparate e imprevedibili durante il percorso. Proprio per questo sono fiducioso che la guida autonoma completa sia pronta entro la fine di quest'anno, la sto provando in prima persona e già funziona."

Ricordiamo che Musk può fare queste cose anche grazie alle permissive leggi americane, alquanto libere quando si tratta di sperimentare nuove tecnologie. Ogni processo Tesla può così avanzare in maniera spedita, più di quanto si faccia nel vecchio continente, costretto per ora a inseguire sulla guida autonoma.