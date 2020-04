Elon Musk e Tesla nelle serie animate: da I Simpson a Bojack Horseman

Le popolari serie animate americane hanno uno splendido vizio: infarcire i loro episodi di camei epici, così come ci hanno insegnato I Simpson, South Park, I Griffin e molti altri. Fra queste apparizioni Elon Musk e Tesla hanno di certo avuto un trattamento particolare.

Il milionario CEO di Tesla e di altre compagnie come SpaceX è apparso ad esempio nella serie South Park, nell'episodio chiamato The End of Serialization as We Know It, con i protagonisti che visitano gli impianti SpaceX in California. Elon Musk ha doppiato se stesso ed è apparso anche in altri due episodi della stessa stagione, Members Only e Not Funny.

Musk è stato celebrato anche da Rick e Morty, serie che lo ha reso protagonista di un intero episodio chiamato One Crew Over the Crewcoo's Morty - e anche in questo caso il CEO si è doppiato da solo. Ovviamente anche I Simpson hanno celebrato l'eclettico manager, facendolo apparire nel dodicesimo episodio della 26 esima stagione, inserendo Musk addirittura nel titolo: The Musk Who Fell to Earth.

Le auto Tesla invece si registrano in Mike Tyson Mysteries, nell'episodio chiamato The Pigeon Has Come Home to Roost, in American Dad, in Paradise PD e Bojack Horseman, con il caro vecchio Bojack che guida una particolare Model S cabrio di colore giallo.