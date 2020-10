Elon Musk sulle Tesla:'Potranno scorreggiare a comando'

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha voluto condividere alcune bizzarre informazioni tramite il proprio profilo Twitter. Esse riguardano principalmente i suoni che le vetture del brand saranno in grado di emettere e le relative personalizzazioni da parte dei proprietari.

Un utente Twitter, un certo Bart Sanders, ha chiesto delucidazioni a Musk circa il debutto dei suoni Snake Jazz ed Elevator Music. Si trattava ovviamente di un quesito ironico, dato che soprattutto il primo deriva direttamente da un fantastico episodio di Rick and Morty (qui la nostra recensione della quarta stagione).

A ogni modo Elon Musk non è stato semplicemente allo scherzo, ma ha persino rincarato la dose. Innanzitutto ha affermato che il team è al lavoro per accontentare l'utente, ma poi ha aggiunto:"C'è anche bisogno di poter scorreggiare a comando verso le altre auto ." Insomma, al momento non sappiamo che tipo di jingles saranno disponibili a breve su Model 3, X, Y ed S, ma di sicuro riceveremo qualche sorpresa divertente.

Tornando allo Snake Jazz possiamo quasi certamente rassicurare i clienti i quali desiderano l'arrivo del jingle, in quanto lo stesso Elon Musk si è più volte detto grande fan di Rick and Morty: nel prossimo futuro potremo avvertire i pedoni della nostra presenza con un certo stile.

Ovviamente la casa automobilistica californiana è nel frattempo concentrata su questioni più urgenti, come la necessità di migliorare il già ottimo sistema proprietario di Guida Autonoma. Adesso il sistema basato su sensori e intelligenza artificiale è già in fase di rilascio nella versione Beta, e molti proprietari delle EV di Musk non hanno mancato di condividere sul web delle interessanti clip in merito al suo funzionamento. Questo però non deve portare gli automobilisti a sentirsi totalmente al sicuro, e quindi a distrarsi: la compagnia stessa li ha avvisati di non distrarsi al volante.



In ultimo, tornando allo stile ironico che contraddistingue Elon Musk, ecco una funzionalità pubblicizzata con leggerezza ma dall'importanza innegabile.