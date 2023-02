Elon Musk da Tesla al Manchester United? Ecco l'offerta monstre per i Red Devils

Dopo aver fondato Tesla e SpaceX, Elon Musk, da buon imprenditore qual è, sarebbe pronto ad entrare nel business del calcio acquistando il Manchester United. Proprio così perchè nelle ultime ore oltre Manica si stanno facendo sempre più insistenti i rumors che vogliono il manager di origini sudafricane deciso a mettere le sue mani sui Red Devils.

A sottolineare la notizia sono in particolare l'Express e il Daily Mail, dove si legge che Elon Musk starebbe pensando ad un'offerta monstre per acquistare i Diavoli Rossi d'Inghilterra. Non viene specificata la cifra ma secondo i ben informati, ma anche non, il fondatore di Tesla avrebbe le disponibilità economiche per acquistare a circa 6 miliardi di euro la squadra di Manchester, tanto viene valutata la compagnia attualmente nelle mani dei Glazer.

Questi ultimi hanno deciso di mettere in vendita lo United anche per buona pace dei tifosi, visto che la gloriosa squadra britannica sta vivendo ormai da anni, Europa League a parte, un periodo davvero di magra e al momento sarebbe uscito allo scoperto solamente Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos. Sulle tracce dei Red Devils vi sarebbe anche il Qatar, (anche se attualmente non sarebbe pervenuta alcuna offerta ufficiale), e sullo sfondo vi sarebbe proprio Elon Musk, che vanta un patrimonio di ben 188,6 miliardi di dollari.

Tra l'altro il secondo uomo più ricco al mondo aveva già scosso il calcio lo scorso 17 agosto, quando aveva scritto via Twitter che sarebbe diventato proprietario del Manchester United, prima di tornare sui suoi passi: "E sto comprando il Manchester United, siete i benvenuti. No, è uno scherzo – aveva aggiunto - non ho programmato di acquistare alcuna società sportiva", ma il suo cinguettio aveva raggiunto in breve tempo i 500mila like.

Capiremo quindi nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, se l'indiscrezione si sarà rivelata veritiera o meno, certo è che nel caso in cui Elon Musk entrasse nel calcio, con la sua fama di vincente, sarebbe una vera e propria rivoluzione per il pallone.

