Elon Musk di Tesla:'La Model Y rivoluzionerà il l'ingegnerizzazione delle carrozzerie'

Tesla, nonostante l'incessante pandemia di coronavirus la quale non accenna a rallentare sul continente americano, pare stia vivendo un momento economico eccezionale. In primis il brand vola in borsa come mai prima d'ora, raggiungendo un valore pari a quello di FCA, General Motors e Ford messe insieme.

In seconda battuta, le vetture elettriche californiane hanno subito meno delle altre il contraccolpo provocato dai lockdown, riuscendo a piazzare molte più unità di quanto preventivato andando a macinare altri record, anche sul suolo italiano.

Adesso il CEO della società, Elon Musk, rincara la dose parlando delle qualità incredibili della sua recente Model Y. Il crossover completamente elettrico verrà immesso sul mercato europeo soltanto quando la fabbrica di Berlino sarà operativa e ne sfornerà migliaia al giorno, e grazie a questo nuovo stabilimento i clienti europei potranno godere di feature esclusive come "verniciature avanzatissime" e un altro elemento evidenziato proprio alcune ore fa.

Proprio in questo senso Musk ha fatto un'affermazione importante tramite un post su Twitter:"State attenti alla Model Y di Berlino. E' una rivoluzione nel campo dell'ingegneria delle carrozzerie (finalmente)." Tempo fa emersero delle immagini che ritraevano un esemplare di Model Y mentre veniva prodotto all'interno dello stabilimento di Fremont, in California. Già allora molti indicarono come rivoluzionario il processo produttivo inerente la carrozzeria della EV che rispetto alla Model 3, composta da 70 parti, era fatta di sole 2 parti.

Stando alle ultime dichiarazioni di Musk questo sistema pare essere stato migliorato ulteriormente, ma ora come ora non possiamo far altro che attendere nuove informazioni, che andranno a confermare o a smentire queste uscite preliminari.

Per chiudere vogliamo informarvi su altre dichiarazioni del CEO del brand automobilistico, il quale ribadisce l'arrivo della guida autonoma di Livello 5 entro la fine di quest'anno. Se ciò dovesse verificarsi, il debutto del progetto Robotaxi sarebbe vicinissimo.