Elon Musk di Tesla sulla guida autonoma di livello 5:'arriverà quest'anno'

Chi segue le vicende intorno a Tesla sa già che la casa automobilistica californiana sta provvedendo a migliorare la sua guida autonoma con una rapidità quasi sorprendente, ma adesso delle dichiarazioni del CEO del brand, Elon Musk, alzano ancora l'asticella delle aspettative.

Difatti Musk, durante la World Artificial Intelligence Conference virtuale, ha partecipato ad una interessante sessione di Q&A rispondendo in modi inaspettati. Musk sta gestendo numerosi progetti paralleli relativi all'intelligenza artificiale, ma quello più importante per Tesla concerne ovviamente lo sviluppo e l'immissione sul mercato di una guida autonoma totale: quella di livello 5.

"Sono estremamente fiducioso del fatto che quel livello, o essenzialmente la guida completamente autonoma si farà, e credo che accadrà veramente presto. Quando penso a Tesla, sento che siamo davvero vicini alla guida autonoma di livello 5." Queste è stata la sua dichiarazione, ma poi ha aggiunto:"Credo di poter restare fiducioso riguardo arrivo delle funzionalità base dell'autonomia di livello 5 entro quest'anno."

Insomma, a quanto pare siamo molto vicini a un ottenimento tecnologico eccellente per il settore automotive, il quale servirà tra le altre cose a mettere in piedi una flotta di un milione di veicoli completamente autonomi, che rappresenteranno il servizio di taxi Tesla senza conducente: Robotaxi.

Gli step utili a raggiungere tale risultato sono stati numerosi, e gli ultimi riguardano il riconoscimento di segnali di stop e semafori e la possibilità di attivare una risposta automatica ad essi da parte del conducente. Per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando, vi rimandiamo a un interessante video, pubblicato su YouTube alcune settimane fa.

In chiusura, restando nei pressi di Fremont con un'ottima notizia per il brand californiano, vi informiamo del nuovo traguardo tagliato da Tesla in borsa: adesso vale quanto FCA, Ford e General Motors messe insieme.