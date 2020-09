Elon Musk sul Tesla Cybertruck:'Volevo soltanto fare un veicolo in stile Blade Runner'

Elon Musk, noto CEO di Tesla, è rinomato per la sua capacità nel far diventare virali i propri post su Twitter e le sue dichiarazioni durante le interviste, e anche in questo caso non ci ha delusi affatto.

In merito alla polarizzante estetica del Tesla Cybertruck ha parlato in questi termini:"Volevo soltanto produrre un carro armato futuristico, qualcosa che pareva essere uscito direttamente da Bladerunner o Aliens, o una cosa del genere." Queste le sue parole per il recente podcast di Automotive News Daily.

Inoltre, approfondendo nel merito, ha proseguito:"Indagine di mercato? Abbiamo semplicemente realizzato una macchina che per noi era fantastica per il suo aspetto super-strano. I pannelli della carrozzeria sono a prova di pistola e questo è molto utile in caso di apocalisse. Ammettetelo, il veicolo che vorreste durante un'apocalisse sarebbe il Cybertruck. Vogliamo essere leader del mercato nelle tecnologie in caso di apocalisse."

Come saprete benissimo, il marketing circa il SUV elettrico californiano si è sempre basato sulla resistenza, sui pannelli capaci di resistere a proiettili 9mm, ma anche sulle sue fenomenali capacità prestazionali. Il veicolo infatti potrà esser scelto in tre configurazioni, dotate di uno, due o addirittura tre motori. Quest'ultima variante promette un'autonomia di oltre 800 chilometri per singola carica e uno scatto da 0 a 96 km/h in 2,9 secondi, nonostante possegga una massa da varie tonnellate.

In chiusura, restando nei pressi di Fremont, vi rimandiamo a una interessante notizia: Elon Musk è a caccia di sviluppatori di videogiochi da integrare nel software delle sue vetture. Se invece foste interessati all'acquisto di una Tesla Model 3 abbiamo uno speciale fatto proprio al caso vostro.