Elon Musk sul Tesla Cybertruck: 'È meglio di quanto la gente pensi'

Tutti, chi più chi meno, ci siamo fatti un'opinione a proposito del nuovo Tesla Cybertruck, il futuristico pick-up elettrico presentato a metà novembre. Secondo Elon Musk però non abbiamo gli strumenti per comprenderlo appieno, "è meglio di quanto il pubblico pensi".

Queste le parole del CEO di Tesla, dette durante un incontro con gli azionisti. Sappiamo benissimo quanto Musk sia un comunicatore esperto, quasi un manipolatore (in senso buono), un pifferaio magico in grado di guidarci con poche ma ben assestate frasi a effetto. Riuscirà a convincerci anche questa volta?

"Il prodotto è meglio di quanto la gente immagini" ha detto sempre Elon Musk, "Le persone non hanno gli elementi per capire davvero le grandi potenzialità del Cybertruck. È semplicemente fantastico". Certo una tale affermazione ci porta a chiedere: cosa c'è che ancora non sappiamo?

Sappiamo che il Tesla Cybertruck arriverà in tre versioni (potete già ordinarlo con 100 euro d'anticipo), Single, Dual e Tri Motor, che sarà disponibile (almeno negli USA) a fine 2021, che nella variante top gamma accelera da 0 a 96 km/h in 2,9 secondi (tempi da sportiva super leggera) e offre oltre 800 km di autonomia. Sappiamo anche che il suo corpo è realizzato in acciaio inossidabile, che i suoi vetri sono in Armor Glass e che il cassone offre una copertura basculante automatica. A questo punto siamo curiosi di sapere cos'altro il truck saprà riservarci una volta arrivato sul mercato.