Elon Musk e Tesla sono avvisati: l'uomo più ricco al mondo pronto a entrare nel mercato EV

Bernard Arnault dopo aver sottratto lo scettro di uomo più ricco del mondo ad Elon Musk, sarebbe pronto a sfidare direttamente Tesla. Secondo le ultime indiscrezioni sembra infatti che il numero uno di LVMH sia intenzionato ad entrare in Lotus.

Secondo quanto riportato da Bloomberg sembra che Arnault sia pronto ad una SPAC, (acronimo di Special Purpose Acquisition Company), grazie ad L Catterton che dovrebbe portare al Nasdaq Lotus Tech, divisione sportiva dello storico marchio britannico attualmente nelle mani dei cinesi di Geely. La L Catterton è un fondo di private equity che gestisce circa 30 miliardi di dollari e che è molto vicina al gruppo LVMH (di proprietà di Arnault); ha realizzato più di 250 investimenti in marchi molto noti come ad esempio la casa di moda Etro o Pinarello, produttore di biciclette.

Lotus è stata acquistata dai cinesi nel 2017 e l'azienda è stata divisa in due gruppi: uno dedicato alle auto sportive, che ha stretto una partnership con Alpine, mentre il secondo, quello per i SUV e le auto elettriche di lusso, verrebbe appunto quotato in borsa grazie alla fusione con L Catterton. Se tale scenario si verificasse in Lotus Tech confluiranno subito circa 290 milioni di dollari a cui si andranno ad aggiungere 100 milioni come contributo di Geely. Una volta approdata al Nasdaq si procederà quindi ad un secondo aumento di capitale anche se non è stata specificata la cifra.

Lotus, dopo il passaggio nelle mani cinesi, intende rilanciarsi e tornare ai fasti di un tempo e punta a vendere 100mila vetture entro il 2028. Al momento i numeri sono un po' bassini (1.500 vetture consegnate nel 2021), di conseguenza bisognerà fare molto di più per raggiungere l'obiettivo nel giro di sei anni, ma questo interesse concreto da parte di Bernard Arnault potrebbe rappresentare il “boost” necessario. Fra i progetti in programma anche un impianto in Italia, molto probabilmente nella famosa Motor Valley dove già risiedono Ferrari e Lamborghini.

Tesla dovrà quindi guardarsi da questa nuova importante avanzata di Bernard Arnault e di Lotus, ma del resto pochi giorni fa l'ha detto esplicitamente anche Elon Musk: “I nostri rivali saranno i cinesi”. Ricordiamo che Geely, il gruppo che controlla Lotus, possiede anche Volvo, al lavoro su un Van EV per la Cina basatto sulla Zeekr 009.