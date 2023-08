Elon Musk taglia il prezzo della Tesla Model 3 negli USA: arriva la nuova generazione

Tesla continua a tagliare i prezzi delle sue auto, anche se questa volta solo negli Stati Uniti, non in Italia. Oltreoceano la berlina elettrica costa adesso fino a 5.500 dollari in meno rispetto a qualche ora fa.

Come ben saprete, Tesla si sta preparando a lanciare la Model 3 di nuova generazione, i rumor parlano ormai di un reveal in Cina previsto per il prossimo 1 settembre. Un prototipo del Progetto Highland è stato pizzicato sulle autostrade tedesche, dunque al lancio commerciale manca ormai davvero poco. Proprio in vista di questo evento Tesla potrebbe aver deciso di sbarazzarsi del suo inventario attuale scontando i modelli già prodotti. Chi acquisterebbe una “vecchia” Model 3 a prezzo pieno dopo l’uscita della nuova?

Ebbene Elon Musk ha appena scontato 4.100 dollari sulla Model 3 RWD americana, mentre sulla Long Range AWD si arriva a 5.000 dollari di sconto. Rispetto al prezzo ordinario di 41.240 dollari, la Model 3 RWD ora si può trovare negli States anche a 37.120 dollari, circa 34.000 euro al cambio. Nulla di esaltante, penserete, visto che con i nostri incentivi la Model 3 RWD si prende a circa 36.000 euro anche in Italia; negli USA però bisogna applicare 7.500 dollari di Tax Credit, dunque si arriva a prendere la vettura elettrica pagando meno di 30.000 dollari, circa 27.500 euro.

Continuando a guardare i listini americani, la Model 3 Performance si trova anche con 5.500 dollari di sconto, a un prezzo di circa 50.000 dollari. Speriamo che gli uomini di Elon Musk scontino anche le Model 3 europee prima del lancio della nuova generazione... Nell'attesa ecco cosa possiamo aspettarci dal lancio della Tesla Model 3 new gen.