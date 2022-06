Elon Musk taglia 10.000 posti di lavoro Tesla: in arrivo enorme recessione

Dagli Stati Uniti arrivano pessime notizie: Elon Musk ha appena deciso di tagliare il 10% del personale Tesla e di fermare le assunzioni in tutto il mondo. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo e perché il CEO è arrivato a prendere questa decisione.

Il clima in casa Tesla non dev'essere dei migliori, appena lo scorso 1 giugno vi abbiamo raccontato di come Elon Musk in persona avesse inviato una mail di fuoco ai suoi dipendenti: Tesla diceva basta allo Smart Working, chi non aveva voglia di tornare in ufficio per almeno 40 ore settimanali poteva pure licenziarsi.



Ora arrivano notizie ancor peggiori: Elon Musk avrebbe dichiarato di avere un "super bad feeling" in merito all'economia USA, dunque ha una sensazione estremamente pessimista rispetto al prossimo futuro. Per questo motivo ha deciso di fermare le assunzioni Tesla in tutto il mondo e di licenziare il 10% della sua forza lavoro.



Considerando che Tesla ha più di 100.000 dipendenti, si tratta di un taglio di almeno 10.000 posti di lavoro. Anche il blocco delle assunzioni è una notizia terribile: al momento della mail di Musk con queste ultime decisioni, la compagnia californiana aveva 5.000 posizioni aperte in tutto il mondo, tutti posti di lavoro che ora non verranno più creati. Il CEO di Tesla è convinto che gli Stati Uniti subiranno una forte recessione nei prossimi 18 mesi, motivo per cui sta tirando temporaneamente i remi in barca. Che sia uno dei suoi classici bluff o dobbiamo davvero aspettarci nuvole nere all'orizzonte?